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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Габриэл Барбоза может перейти в «Вест Хэм»

03 Января 2022 • 22:36 Комментировать
Вест Хэм
...
Норвич
1.35 5.10 8.50
12.01 22:45

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Габриэл Барбоза по кличке «Габигол» этой зимой может перебраться в АПЛ. В услугах 25-летнего форварда заинтересован лондонский «Вест Хэм».

На данный момент «молотобойцы» ведут активные переговоры с «Фламенго», которому принадлежит игрок. О сумме возможного трансфера пока что не сообщается. Согласно Sky Sports, нападающий считает, что ему пора сделать следующий шаг и перейти в чемпионат посильнее.

В этом сезоне Барбоза провел 15 матчей за «Фламенго» в бразильской Серии А, в которых отметился 12 голами и 5 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Вест Хэм Апл Габриэл Барбоза
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