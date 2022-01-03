Габриэл Барбоза может перейти в «Вест Хэм»

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Габриэл Барбоза по кличке «Габигол» этой зимой может перебраться в АПЛ. В услугах 25-летнего форварда заинтересован лондонский «Вест Хэм».

На данный момент «молотобойцы» ведут активные переговоры с «Фламенго», которому принадлежит игрок. О сумме возможного трансфера пока что не сообщается. Согласно Sky Sports, нападающий считает, что ему пора сделать следующий шаг и перейти в чемпионат посильнее.

В этом сезоне Барбоза провел 15 матчей за «Фламенго» в бразильской Серии А, в которых отметился 12 голами и 5 голевыми передачами.