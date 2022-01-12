«Вест Хэм» ищет нового центрального защитника

Лондонский «Вест Хэм» находится в поиске центрального защитника после травм Анджело Огбонны и Курта Зума. Если французский защитник, получивший травму в матче против своего бывшего клуба «Челси», близок к возвращению в строй, то Огбонна уже совершенно точно вылетел до конца сезона.

Одним из главных кандидатов на усиление центра обороны является защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс. В прошлом сезоне англичанин был основным в стане «красных» и помог клубу финишировать на 3-м месте в АПЛ. Тем не менее, «Вест Хэм» пока что не обращался напрямую к «Ливерпулю».

В этом сезоне 24-летний Филлипс еще не выходил на поле в АПЛ. На его счету лишь два матча в Лиге чемпионов и один в Кубке лиги.