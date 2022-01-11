Антонио продлил контракт с «Вест Хэмом»

Форвард лондонского «Вест Хэма» Майкл Антонио подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение с 31-летним форвардом сборной Ямайки рассчитано до июня 2024 года, сообщает ВВС. Также в договоре указана опция о возможном продлении контракта ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне Майкл Антонио сыграл за «Вест Хэм» во всех турнирах 23 матча, забил девять голов и отметился семью голевыми передачами.

За сборную Ямайки Майкл Антонио дебютировал в сентябре 2021 года. За национальную команду форвард успел провести три матча и отметиться двумя забитыми мячами.