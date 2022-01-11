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Антонио продлил контракт с «Вест Хэмом»

11 Января 2022 • 02:50 Комментировать
Вест Хэм
...
Норвич
1.28 5.60 11.50
12.01 22:45

Форвард лондонского «Вест Хэма» Майкл Антонио подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение с 31-летним форвардом сборной Ямайки рассчитано до июня 2024 года, сообщает ВВС. Также в договоре указана опция о возможном продлении контракта ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне Майкл Антонио сыграл за «Вест Хэм» во всех турнирах 23 матча, забил девять голов и отметился семью голевыми передачами.

За сборную Ямайки Майкл Антонио дебютировал в сентябре 2021 года. За национальную команду форвард успел провести три матча и отметиться двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Майкл Антонио
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