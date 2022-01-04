Вдохновившись удачно проведенным первым кругом текущего розыгрыша английской Премьер-лиги, руководство «Вест Хэма» решило замахнуться на самые высокие позиции. В связи с этим, зимой «молотобойцы» намерены активно поработать на трансферном рынке.

Разузнать планы лондонского клуба удалось журналистам Daily Mail. Команде необходим новый нападающий, коим должен стать либо лидер «Фламенго» Габриэл Барбоса, либо форвард «Байера» Патрик Шик. Также «Вест Хэм» следит за вингером «Вулверхэмптона» Адама Траоре и хочет перехватить его у «Тоттенхэма».

Что касается защитной линии, то коллектив Дэвида Мойеса могут пополнить Ллойд Келли из «Борнмута» и Люка Динь из «Эвертона», за которым охотится «Челси».