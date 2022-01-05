Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» готовится приобрести бразильского форварда

05 Января 2022 • 20:44 Комментировать
Вест Хэм
...
Норвич
1.28 5.50 11.00
12.01 22:45

Клуб из Лондона ведет переговоры с «Фламенго» по поводу 18-месячной аренды форварда бразильского клуба Габриэла Барбозы с последующим правом выкупа за 30 миллионов евро.

«Молотобойцы» пока лишь прощупывают почву относительно возможного перехода футболиста, но последнее слово будет за главным тренером «Вест Хэма» Дэвидом Мойесом.

По сообщениям Sky Sports News, Габриэл Барбоза полон решимости переехать в Англию и рассматривает возвращение в европейский футбол, чтобы закончить начатое. В миланском «Интере» у него не было тех возможностей, о которых он мечтал, поэтому нападающий восстановил статистику бомбардира лишь при переходе во «Фламенго». Бразилец хочет проявить себя в Англии.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Габриэл Барбоза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ НОРВИЧ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
22:06 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» арендовал защитника «Манчестер Юнайтед»
22:04 · Англия. Кубок лиги
Лукаку попал в стартовый состав «Челси» на матч с «Тоттенхэмом» после нашумевшего скандала
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетными целями для усиления опорной зоны
20:44 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовится приобрести бразильского форварда
20:38 · Англия. Премьер-лига
Артета и Виейра – в списке возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити»
20:19 · Англия. Премьер-лига
Динь принимает решение о своем будущем
19:31 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Манчестер Юнайтед» только с помощью «Гугл» узнал, кто такой Рангник слухи
19:17 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» растёт напряжение из-за Роналду 1 слухи
18:12 · Англия. Премьер-лига
​Агент Коутиньо контактирует с «Астон Виллой»
16:19 · Англия. Кубок лиги
​Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» перенесён 3 официально
16:14 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не смог вернуть Эмерсона из аренды
15:55 · Англия. Премьер-лига
​УЕФА разрешит АПЛ проводить перенесённые игры в вечера Лиги чемпионов
15:11 · Англия. Премьер-лига
​ФА выдвинула обвинения «Арсеналу» 5
14:29 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» объявил о закрытии тренировочного центра из-за COVID-19 перед игрой с «Арсеналом»
13:44 · Англия. Кубок Англии
​«Суиндон Таун» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка Англии – 7 января 2022
Все новости
Рекомендуем