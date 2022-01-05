«Вест Хэм» готовится приобрести бразильского форварда

Клуб из Лондона ведет переговоры с «Фламенго» по поводу 18-месячной аренды форварда бразильского клуба Габриэла Барбозы с последующим правом выкупа за 30 миллионов евро.

«Молотобойцы» пока лишь прощупывают почву относительно возможного перехода футболиста, но последнее слово будет за главным тренером «Вест Хэма» Дэвидом Мойесом.

По сообщениям Sky Sports News, Габриэл Барбоза полон решимости переехать в Англию и рассматривает возвращение в европейский футбол, чтобы закончить начатое. В миланском «Интере» у него не было тех возможностей, о которых он мечтал, поэтому нападающий восстановил статистику бомбардира лишь при переходе во «Фламенго». Бразилец хочет проявить себя в Англии.