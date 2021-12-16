Де Брёйне: «Я пока ещё не набрал свою лучшую форму после коронавируса»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне признался, что еще не набрал свои оптимальные кондиции после периода заболевания Covid-19. Напомним, что футболист сдал положительный тест в середине октября.

«Пониманию, что тело пока заново привыкает к интенсивным нагрузкам. Сделаю два-три спринта, и мне уже становится тяжелее. Я не в своей лучшей форме. Также было нелегко морально, ведь я находился в четырех стенах десять дней», - приводит слова лидера «горожан» ESPN.

Впрочем, несмотря на определенные трудности, де Брёйне уже успел после возвращения отметиться дублем в ворота «Лидса», который завершился для его команды разгромной победой со счетом 7:0.