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Де Брёйне: «Я пока ещё не набрал свою лучшую форму после коронавируса»

16 Декабря 2021 • 16:20 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
12.00 6.30 1.23
19.12 17:15

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне признался, что еще не набрал свои оптимальные кондиции после периода заболевания Covid-19. Напомним, что футболист сдал положительный тест в середине октября.

«Пониманию, что тело пока заново привыкает к интенсивным нагрузкам. Сделаю два-три спринта, и мне уже становится тяжелее. Я не в своей лучшей форме. Также было нелегко морально, ведь я находился в четырех стенах десять дней», - приводит слова лидера «горожан» ESPN.

Впрочем, несмотря на определенные трудности, де Брёйне уже успел после возвращения отметиться дублем в ворота «Лидса», который завершился для его команды разгромной победой со счетом 7:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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