«Манчестер Сити» нашёл работу для Агуэро

Два дня назад аргентинский форвард Серхио Агуэро завершил карьеру футболиста в возрасте 33 лет. Из-за проблем с сердцем ему пришлось досрочно расторгнуть контракт с «Барселоной», где он провел всего пять матчей.

Несмотря на то, что уход Агуэро из футбола стал сюрпризом для всех, известный аргентинец получает массу предложений о работе. Как сообщает Ole, основная масса заинтересованных компаний - это телеканалы, которые хотят видеть Агуэро в роли эксперта. Также футбольные клубы рассчитывают, что он станет их глобальным послом. Среди них и «Манчестер Сити», где Агуэро провел свои лучшие годы и стал лучшим бомбардиром в истории «горожан».