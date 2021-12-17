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«Манчестер Сити» нашёл работу для Агуэро

17 Декабря 2021 • 22:23 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
12.00 6.30 1.23
19.12 17:15

Два дня назад аргентинский форвард Серхио Агуэро завершил карьеру футболиста в возрасте 33 лет. Из-за проблем с сердцем ему пришлось досрочно расторгнуть контракт с «Барселоной», где он провел всего пять матчей.

Несмотря на то, что уход Агуэро из футбола стал сюрпризом для всех, известный аргентинец получает массу предложений о работе. Как сообщает Ole, основная масса заинтересованных компаний - это телеканалы, которые хотят видеть Агуэро в роли эксперта. Также футбольные клубы рассчитывают, что он станет их глобальным послом. Среди них и «Манчестер Сити», где Агуэро провел свои лучшие годы и стал лучшим бомбардиром в истории «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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