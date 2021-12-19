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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола остался недоволен после разгромной победы «Сити» над «Ньюкаслом»

19 Декабря 2021 • 20:14 Комментировать
Ньюкасл
0:4
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги противостояния с «Ньюкаслом» в рамках английской Премьер-лиги, которое закончилось разгромной победой его подопечных. Но, наставник оказался недоволен качеством продемонстрированной игры командой.

«Это был наш худший первый тайм в сезоне. Игроки делали слишком много касаний с мячом, не было того ритма, что я требую. Хотя, это можно понять – мы играет слишком много матчей, сказывается усталость. Пенальти в наши ворота? Нет, его не было, так как столкновение случилось в тот момент, когда футболист соперника уже находился без мяча. В остальном, я рад, что мы мало пропускаем. Нравится такая стабильность», - поделился Гвардиола в эфире Sky Sports во время флэш-интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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