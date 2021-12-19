«Манчестер Сити» установил ещё один рекорд АПЛ

Разгромив на выезде «Ньюкасл», «Манчестер Сити» добыл свою 34-ю победу в английской Премьер-лиге в течение текущего календарного года. Таким образом, «горожане» побыли рекорд «Ливерпуля», который продержался почти 40 лет – 1982 году мерсисайдцы выиграли 33 поединка.

Примечательно, что у подопечных Хосепа Гвардиолы еще есть шанс улучшить свой показатель, так как до 31 декабря команде предстоит сразиться с «Лестером» и «Брентфордом». Правда, пока неизвестно, каковой будет ситуация в связи с возможным перерывом в чемпионате на фоне новой волны коронавируса.

К слову, «Сити» также удалось оторваться от своих преследователей в турнирной таблице текущего розыгрыша первенства.