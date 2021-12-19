Как оказалось, «Ньюкаслу» будет не так легко переманить к себе несколько звездных футболистов в ближайшее время. Многие отказываются переходить в стан аутсайдера АПЛ, пускай и за огромные деньги.

Одним из таковых игроков является полузащитник «Лиона» и сборной Бразилии Лукас Пакета. Согласно сведениям, предоставленным изданием Foot Mercato, бразилец отклонил предложение «сорок» и отказался вступать в повторные переговоры.

Примечательно, что английский клуб был намерен значительно повысить ему зарплату – в Англии Пакета мог бы зарабатывать около 800 тысяч евро в неделю. Согласно источнику, «Ньюкасл» надеялся оформить трансфер уже в январе.