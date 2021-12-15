Агуэро оформил больше хет-триков в АПЛ, чем суммарно 12 звёздных игроков

В среду экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро завершил карьеру. Он был уникальным игроком для Премьер-лиги Англии. Помимо звания лучшего бомбардира и самого титулованного футболиста «горожан» у аргентинца есть еще ряд занятных достижений.

Агуэро мог провести еще 2520 минут в Премьер-лиге (28 матчей) без забитых мячей и все равно оставался бы лучшим по соотношению минуты/голы (среди игроков, которые забили 20 и больше мячей).

После Джимми Гривза только Агуэро забивал 28 и больше голов за английский клуб на протяжении шести сезонов подряд. Только Агуэро и Анри забивали пять лет подряд по 20 и больше мячей в Премьер-лиге.

Агуэро - рекордсмен чемпионата Англии по количеству хет-триков. Их у него больше, чем суммарно у Криштиану Роналду, Эрика Кантона, Денниса Бергкампа, Даниэля Старриджа, Юргена Клинсманна, Джанлуки Виалли, Луи Саа, Гарета Бэйла, Диего Косты, Самюэля Это’о, Пьера-Эмерика Обамеянга и Оливье Жиру.