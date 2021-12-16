Зинченко внёс «МЮ» в список кандидатов на победу в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко ответил на вопрос, кого он считает главным соперником в борьбе за золотые медали текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. Украинец отметил, что конкурентов у «горожан» много.

Зинченко слегка удивил журналистов, ограничившись не только лишь «Челси» и «Ливерпулем». Он также не стал списывать со счетов «Манчестер Юнайтед», который пока серьезно отстает от группы лидеров в турнирной таблице.

Напомним, что в прошлом сезоне именно манкунианцы финишировали вслед за своими соседями, а отрыв составил больше десяти очков. По всей видимости, в этом году борьба за титул будет более плотная.