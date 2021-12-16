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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко внёс «МЮ» в список кандидатов на победу в АПЛ

16 Декабря 2021 • 19:34 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
12.00 6.30 1.23
19.12 17:15

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко ответил на вопрос, кого он считает главным соперником в борьбе за золотые медали текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. Украинец отметил, что конкурентов у «горожан» много.

Зинченко слегка удивил журналистов, ограничившись не только лишь «Челси» и «Ливерпулем». Он также не стал списывать со счетов «Манчестер Юнайтед», который пока серьезно отстает от группы лидеров в турнирной таблице.

Напомним, что в прошлом сезоне именно манкунианцы финишировали вслед за своими соседями, а отрыв составил больше десяти очков. По всей видимости, в этом году борьба за титул будет более плотная.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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