Грилиш ответил на критику в свой адрес

Стартовый отрезок карьеры в «Манчестер Сити» выдался для дорогостоящего полузащитника Джека Грилиша не самым удачным. Несмотря на хорошо проведенные дебютные матчи, англичанин резко потерял статус ключевого игрока в тактических построениях наставника Хосепа Гвардиолы.

Однако, сам футболист не спешит опускать руки. Он заявил, что до сих пор верит в собственные силы.

«Конечно, я рассчитывал сделать 20-30 результативных действий за сезон в составе «Сити». Соглашусь, что на меня давила сумму, которую клубу пришлось заплатить за трансфер. Это вполне нормально, что люди начинают сомневаться. Я в любом случае попытаюсь исправить ситуацию и быть полезным команде», - рассказал Грилиш в эфире Sky Sports.