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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола всё же не болен коронавирусом

18 Декабря 2021 • 00:10 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
12.00 6.30 1.23
19.12 17:00

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола узнал результаты второго теста на коронавирус. Ранее испанский тренер был вынужден отменить пресс-конференцию, так как его анализ на COVID-19 оказался положительным. Как сообщает the Athletic, диагноз у Гвардиолы не подтвердился, и ему разрешат присутствовать на рабочем месте во время поединка 17-го тура Премьер-лиги против «Ньюкасла». Игра состоится в воскресенье и будет одной из всего пяти матчей уик-энда.

Из-за стремительного увеличения количества новых заболевших коронавирусом игроков и персонала клубов руководство Премьер-лиги отменило половину поединков тура. Не исключено, что чемпионат Англии вовсе может быть приостановлен.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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