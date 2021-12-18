Гвардиола всё же не болен коронавирусом

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола узнал результаты второго теста на коронавирус. Ранее испанский тренер был вынужден отменить пресс-конференцию, так как его анализ на COVID-19 оказался положительным. Как сообщает the Athletic, диагноз у Гвардиолы не подтвердился, и ему разрешат присутствовать на рабочем месте во время поединка 17-го тура Премьер-лиги против «Ньюкасла». Игра состоится в воскресенье и будет одной из всего пяти матчей уик-энда.

Из-за стремительного увеличения количества новых заболевших коронавирусом игроков и персонала клубов руководство Премьер-лиги отменило половину поединков тура. Не исключено, что чемпионат Англии вовсе может быть приостановлен.