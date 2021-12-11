«Челси» зимой попытается подписать защитника «Эвертона»

В связи с серьезной травмой Бена Чиллуэла в распоряжении главного тренера «Челси» Томаса Тухеля остался лишь один левый защитник, Маркос Алонсо. Как следствие, руководство лондонского клуба в экстренном порядке начало искать нового футболиста на эту позицию.

Одним из вариантов «синих» является представитель «Эвертона» Люка Динь, такой информацией поделился британский таблоид The Sun. Согласно источнику, «Челси» в январе попытается переманить Диня к себе на полноценной основе.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку по 28-летнему французу в 35 миллионов евро. Динь уже два с половиной года выступает за «Эвертон», перебравшись из «Барселоны».