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Тухель снова усомнился в том, готов ли Лукаку сыграть полный матч

16 Декабря 2021 • 17:10 Комментировать
Челси
...
Эвертон
1.22 6.20 15.00
Через 5 ч. 14 мин.

Оправившись от серьезной травмы, нападающий «Челси» Ромелу Лукаку до сих пор не смог набрать свои оптимальные игровые кондиции. Более того, успешные поединки по новой схеме без ярко выраженного форварда заставили наставника Томаса Тухеля сомневаться, необходимо ли форсировать события и рисковать здоровьем футболиста.

«Об этом можно спорить бесконечно. Возможно, Ромелу считает, что он уже готов, но у тренеров и врачей может быть другое мнение на этот счет. Я не знаю, доверюсь ли ему в матче с «Эвертоном». У нас не такой легкий график, всем нужен отдых. Посмотрим, как будет складываться сама игра», - поделился немецкий специалист в разговоре с пресс-службой клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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16.12  22:45 Челси ... Эвертон 1.22 6.20 15.00
16.12  23:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.12 9.00 22.00
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