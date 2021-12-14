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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» на несколько недель потерял Ришарлисона

14 Декабря 2021 • 23:00 Комментировать
Челси
...
Эвертон
1.25 5.90 14.00
16.12 22:45

В матче 16-го тура Премьер-лиги «Эвертон» уступил «Кристал Пэлас» со счётом 1:3, а главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес на 58-й минуте снял с игры главную ударную силу команды, форварда Ришарлисона. Впрочем, болельщики напрасно освистывали такое решение испанского специалиста, дело в том, что у лидера «Эвертона» была травма ноги, из-за которой он пропустит несколько недель.

Также в лазарете «Эвертона» Андрос Таунсенд, Шимус Коулман, Том Дэйвис и Йерри Мина.

Ливерпульцам в ближайшим матчах предстоит сыграть против «Челси» и «Лестера». Команда с 18 очками расположилась на 14-м месте турнирной таблицы английского чемпионата.

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Эвертон Ришарлисон
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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15.12  22:30 Кристал Пэлас ... Саутгемптон 2.10 3.40 3.55
15.12  23:00 Арсенал ... Вест Хэм 2.13 3.55 3.30
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