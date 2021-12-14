«Эвертон» на несколько недель потерял Ришарлисона

В матче 16-го тура Премьер-лиги «Эвертон» уступил «Кристал Пэлас» со счётом 1:3, а главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес на 58-й минуте снял с игры главную ударную силу команды, форварда Ришарлисона. Впрочем, болельщики напрасно освистывали такое решение испанского специалиста, дело в том, что у лидера «Эвертона» была травма ноги, из-за которой он пропустит несколько недель.

Также в лазарете «Эвертона» Андрос Таунсенд, Шимус Коулман, Том Дэйвис и Йерри Мина.

Ливерпульцам в ближайшим матчах предстоит сыграть против «Челси» и «Лестера». Команда с 18 очками расположилась на 14-м месте турнирной таблицы английского чемпионата.