В расположении «Челси» также выявлены положительные тесты на Covid-19

Приостановление текущего розыгрыша английской Премьер-лиги кажется все более вероятным событием. С каждым днем ухудшается ситуация с количеством зараженных коронавирусом футболистов.

Ранее огромные трудности начали испытывать «Тоттенхэм», «Лестер» и «Манчестер Юнайтед», а теперь второй уже тревожный звоночек прозвучал в расположении «Челси». Вслед за полузащитником Матео Ковачичем, положительные тесты сдали еще три игрока.

По информации журналистов портала Goal, сложившаяся ситуация не должна повлиять на проведение матча с «Эвертоном». Но, не исключается, что к моменту старта поединка лондонцы сдадут повторные анализы, которые могут выявить еще несколько случаев, как это было в других командах.