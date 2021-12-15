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Тухель намекнул, что в «Челси» не будет новичков

15 Декабря 2021 • 18:02 Комментировать
Челси
...
Эвертон
1.22 6.20 15.00
16.12 22:45

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился планами на зимнее трансферное окно.

- Мы вне переговорного процесса по потенциальным новичкам, потому что мы доверяем футболистам, которые есть в нашем распоряжении. Надеемся, что все игроки вернутся в состав и будут в наилучшей форме, - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Также немецкий наставник дал комментарий относительно проблем форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, у которого забрали капитанскую повязку: «Мне жаль, что он попал в беду. Так не должно быть у человека с такими качествами и столь положительным характером. Но я не принимаю никакого участия в том, что там происходит».

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Челси Томас Тухель
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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