Тухель намекнул, что в «Челси» не будет новичков

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился планами на зимнее трансферное окно.

- Мы вне переговорного процесса по потенциальным новичкам, потому что мы доверяем футболистам, которые есть в нашем распоряжении. Надеемся, что все игроки вернутся в состав и будут в наилучшей форме, - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Также немецкий наставник дал комментарий относительно проблем форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, у которого забрали капитанскую повязку: «Мне жаль, что он попал в беду. Так не должно быть у человека с такими качествами и столь положительным характером. Но я не принимаю никакого участия в том, что там происходит».