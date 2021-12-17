«Эвертон» не позволил «Челси» себя обыграть

Лондонский «Челси» в 17-м туре Премьер-лиги играл дома против «Эвертона». Гости практически не касались мяча, но при этом умудрились на пропущенный после удара Мэйсона Маунта гол тут же ответить результативным ударом Джерреда Брэнтуэйта. Пускай у «синих» было еще около 20 минут, чтобы вырвать победу, этого не произошло - 1:1.

«Челси» третий с отставанием в четыре очка от «Манчестер Сити», «Эвертон» остается 14-м.