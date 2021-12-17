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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» не позволил «Челси» себя обыграть

17 Декабря 2021 • 00:38 Комментировать
Челси
0:0
Эвертон
1.22 6.20 15.00
2-й тайм

Лондонский «Челси» в 17-м туре Премьер-лиги играл дома против «Эвертона». Гости практически не касались мяча, но при этом умудрились на пропущенный после удара Мэйсона Маунта гол  тут же ответить результативным ударом Джерреда Брэнтуэйта. Пускай у «синих» было еще около 20 минут, чтобы вырвать победу, этого не произошло - 1:1.

«Челси» третий с отставанием в четыре очка от «Манчестер Сити», «Эвертон» остается 14-м.

Протокол игры  
Челси 0:0 Эвертон
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Силва Тьяго Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Лофтус-Чик Рубен   45'   65' (Баркли Росс (   65') Жоржиньо II   59' Алонсо Маркос   65' (Ньигес Сауль (   65') Маунт Мэйсон Зиеш Хаким Пулишич Кристиан
Запасные: Сарр Маланг Беттинелли Маркус Кристенсен Андреас Канте Н'Голо Чалоба Трево Аррисабалага Кепа
Пикфорд Джордан Холгейт Мэйсон   21' Кин Майкл Брэнтуэйт Джерред Кенни Джонджо Дукуре Абдулай Гомеш Андре   64' Годфри Бен Айуоби Алекс Гордон Энтони Симмс Эллис   62' (Доббин Льюис (   62')
Запасные: Бегович Асмир Оньянго Тайлер Гбамин Жан-Филипп Аллан Маркес Лонерган Энди Коулмэн Шеймус
16 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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Идет 69 минута Челси 0:0 Эвертон 1.22 6.20 15.00
Идет 54 минута Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.12 9.00 22.00
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