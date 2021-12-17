«Эвертон» не позволил «Челси» себя обыграть

Лондонский «Челси» в 17-м туре Премьер-лиги играл дома против «Эвертона». Гости практически не касались мяча, но при этом умудрились на пропущенный после удара Мэйсона Маунта гол тут же ответить результативным ударом Джерреда Брэнтуэйта. Пускай у «синих» было еще около 20 минут, чтобы вырвать победу, этого не произошло - 1:1.
«Челси» третий с отставанием в четыре очка от «Манчестер Сити», «Эвертон» остается 14-м.
Протокол игры
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Джеймс Рис II • Лофтус-Чик Рубен 45' 65' ( Баркли Росс ( 65') • Жоржиньо II • 59'Алонсо Маркос 65' ( Ньигес Сауль ( 65') • Маунт Мэйсон • Зиеш Хаким • Пулишич Кристиан
Запасные: Сарр Маланг • Беттинелли Маркус • Кристенсен Андреас • Канте Н'Голо • Чалоба Трево • Аррисабалага Кепа
Пикфорд Джордан • Холгейт Мэйсон • 21'Кин Майкл • Брэнтуэйт Джерред • Кенни Джонджо • Дукуре Абдулай • Гомеш Андре • 64'Годфри Бен • Айуоби Алекс • Гордон Энтони • Симмс Эллис 62' ( Доббин Льюис ( 62')
Запасные: Бегович Асмир • Оньянго Тайлер • Гбамин Жан-Филипп • Аллан Маркес • Лонерган Энди • Коулмэн Шеймус
16 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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