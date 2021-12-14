Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Грановской задали вопрос, в чём секрет успеха «Челси»

14 Декабря 2021 • 17:56 Комментировать
Челси
...
Эвертон
1.25 5.90 14.00
16.12 22:45

Директор «Челси» Марина Грановская получила награду лучшему футбольному менеджеру года. После этого она дала комментарий для Tuttosport.

Напомним, что в начале года «Челси» сменил тренера, и вскоре клубный музей пополнил трофей Лиги чемпионов.

«Странно получить личную награду на достижения команды. Я даже не знала, что такая награда существует. Но я рада её получить.

В чём секрет успеха «Челси»? Секрета нет. Или, по крайней мере, я его не знаю. Иначе было бы проще побеждать каждый год. Но я знаю, что за каждым успехом стоит каждодневная работа и коммуникация», - высказалась Грановская.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Марина Грановская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.12  22:45 Норвич ... Астон Вилла 3.35 3.20 2.30
14.12  23:00 Манчестер Сити ... Лидс
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Декабря
17:56 · Англия. Премьер-лига
​Грановской задали вопрос, в чём секрет успеха «Челси»
17:49 · Англия. Премьер-лига
​В «Челси» нет вспышки COVID-19 – журналист
17:24 · Англия. Премьер-лига
​Артета высказался о лишении Обамеянга капитанской повязки
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Рюдигер отказался от предложения «Челси» о новом контракте слухи
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Конте хочет видеть Инсинье в «Тоттенхэме» уже зимой 1 слухи
14:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» рассказал о состоянии Линделофа – в прошлом матче у него возникли проблемы с дыханием
14:42 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» объявил, что Обамеянг больше не капитан 1
13:43 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола – об игре Родри: «Если водитель сядет на заднее сидение, можно разбиться»
13:22 · Англия. Премьер-лига
​Актёр, сыгравший человека-паука, рассказал о реакции Мбаппе на призыв перейти в «Тоттенхэм» 1
12:07 · Англия. Премьер-лига
Льорис согласовал новый контракт с «Тоттенхэмом»
11:19 · Англия. Премьер-лига
Рангник высказался о будущем Марсьяля
09:37 · Англия. Премьер-лига
​Грановской вручили награду лучшему менеджеру года фото
09:24 · Англия. Премьер-лига
​Конте высказался о Кейне
08:05 · Англия. Премьер-лига
​Матч «Манчестер Юнайтед» в АПЛ перенесён, в клубе вспышка COVID-19 1 официально
00:41 · Англия. Премьер-лига
В услугах Ориги заинтересован ещё один представитель Серии А слухи
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: