​Грановской задали вопрос, в чём секрет успеха «Челси»

Директор «Челси» Марина Грановская получила награду лучшему футбольному менеджеру года. После этого она дала комментарий для Tuttosport.

Напомним, что в начале года «Челси» сменил тренера, и вскоре клубный музей пополнил трофей Лиги чемпионов.

«Странно получить личную награду на достижения команды. Я даже не знала, что такая награда существует. Но я рада её получить.

В чём секрет успеха «Челси»? Секрета нет. Или, по крайней мере, я его не знаю. Иначе было бы проще побеждать каждый год. Но я знаю, что за каждым успехом стоит каждодневная работа и коммуникация», - высказалась Грановская.