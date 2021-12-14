​В «Челси» нет вспышки COVID-19 – журналист

Уже два топ-клуба Англии пострадали от вспышки коронавируса. Сначала это произошло в «Тоттенхэме», а затем в «Манчестер Юнайтед». Из-за ряда заражений Премьер-лига уже перенесла по одному матчу этих команд. Остаётся лишь надеяться, что ситуация улучшится, ведь впереди насыщенный отрезок, и продолжать переносить игры будет невозможно.

Во вторник в СМИ просочились слухи о том, что вспышка COVID-19 произошла и в «Челси». Впрочем, журналист football.london Адам Ньюсон посредством своей странички в «Твиттере» опроверг эту информацию. По его данным, по итогам последнего тестирования все результаты тестов в «Челси» были отрицательными.