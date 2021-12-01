​Тухель рассказал о кадровой ситуации в «Челси»

В первый день зимы «Челси» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Уотфорда». Перед игрой рулевой лондонской команды Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации.

Наставник «пенсионеров» в ходе пресс-конференции подтвердил, что на поле «Викарадж Роуд» точно не выйдут Бен Чилуэлл, Матео Ковачич и Н’Голо Канте.

Ещё три футболиста пока находятся под вопросом. Это Рис Джеймс, Жоржиньо и Тимо Вернер. Решение об их участии в ближайшем матче будет принято в день игры.

Матч между «Уотфордом» и «Челси» стартует в 22:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.