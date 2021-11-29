Эдуар Менди: «Я заслужил получить «Трофей Яшина»

Уже сегодня, 29-го ноября, станет известно не только имя обладателя «Золотого мяча», но и победителя в номинации за лучшего голкипера Европы по итогам 2021 года.

На «Трофей Яшина» претендуют сразу несколько вратарей, но фаворитом считается представитель «Челси» Эдуар Менди. Сам футболист прокомментировал свои шансы на триумф и разговоре с журналистами ВВС.

«Если я среди списка претендента, значит все делаю правильно. Думаю, что я заслужил получить этот приз. Вместе с командой мне удалось достичь значимых результатов упорным трудом, поэтому вполне могу рассчитывать на пополнение своей коллекции», - сказал игрок.

Напомним, что на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция церемонии награждения.