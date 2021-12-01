Бент – о Жоржиньо: «Он нигде не был лучшим, а потом оказался в тройке на «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Даррен Бент оказался представителем той группы людей, которые остались не согласны с решением журналистов и экспертов поставить полузащитника «Челси» Жоржиньо на третью строчку в голосовании за «Золотой мяч».

«Он нигде не был лучшим. Он лучший футболист лондонской команды? Нет. Был лучшим в составе сборной Италии? Тоже нет. Почему сейчас модно обращать внимание на просто участников успешных коллективов? Это как-то странно», - цитирует англичанина издание Talk Sport.

Однако, не все придерживаются подобного мнения. Например, хавбек «Реала» Тони Кроос лестно отозвался об игре Жоржиньо.