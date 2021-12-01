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Бент – о Жоржиньо: «Он нигде не был лучшим, а потом оказался в тройке на «Золотой мяч»

01 Декабря 2021 • 21:08 Комментировать (1)
Уотфорд
...
Челси
8.50 5.70 1.32
Через 0 ч. 46 мин.

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Даррен Бент оказался представителем той группы людей, которые остались не согласны с решением журналистов и экспертов поставить полузащитника «Челси» Жоржиньо на третью строчку в голосовании за «Золотой мяч».

«Он нигде не был лучшим. Он лучший футболист лондонской команды? Нет. Был лучшим в составе сборной Италии? Тоже нет. Почему сейчас модно обращать внимание на просто участников успешных коллективов? Это как-то странно», - цитирует англичанина издание Talk Sport.

Однако, не все придерживаются подобного мнения. Например, хавбек «Реала» Тони Кроос лестно отозвался об игре Жоржиньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Даррен Бент Золотой Мяч Жоржиньо
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
01 Декабря 2021 в 21:17
Он и сам это знает... Поэтому и сказал, что доволен 3-м местом...
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