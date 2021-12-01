В АПЛ снова остановили матч из-за плохого самочувствия болельщика

Неожиданно был остановлен матч английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Челси». На 11-й минуте из-за травмы попросил замену футболист хозяев поля Адам Масина, после чего игроки постепенно начали уходить в подтрибунное помещение.

Однако, это было связано не с повреждением представителя «Уотфорда». Оказалось, что во время одной из пауз, образовавшихся в связи с изменениями в составе команды, защитник лондонцев Маркос Алонсо заметил, как одному из болельщиков на стадионе стало плохо. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Как следствие, арбитр принял решение не возобновлять игру, пока фанату не окажут медицинскую помощь. Напомним, что подобное в текущем сезоне уже случалось по ходу матча «Тоттенхэма» с «Ньюкаслом».

Спустя 25 минут встреча продолжилась.