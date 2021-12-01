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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ снова остановили матч из-за плохого самочувствия болельщика

01 Декабря 2021 • 23:00 Комментировать
Уотфорд
1:1
Челси
8.50 5.70 1.32
перерыв

Неожиданно был остановлен матч английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Челси». На 11-й минуте из-за травмы попросил замену футболист хозяев поля Адам Масина, после чего игроки постепенно начали уходить в подтрибунное помещение.

Однако, это было связано не с повреждением представителя «Уотфорда». Оказалось, что во время одной из пауз, образовавшихся в связи с изменениями в составе команды, защитник лондонцев Маркос Алонсо заметил, как одному из болельщиков на стадионе стало плохо. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Как следствие, арбитр принял решение не возобновлять игру, пока фанату не окажут медицинскую помощь. Напомним, что подобное в текущем сезоне уже случалось по ходу матча «Тоттенхэма» с «Ньюкаслом».

Спустя 25 минут встреча продолжилась. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Уотфорд
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Идет 56 минута Саутгемптон 2:2 Лестер
Идет 67 минута Вест Хэм 1:0 Брайтон
Идет 45 минута Уотфорд 1:1 Челси
Идет 70 минута Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли
Идет 41 минута Астон Вилла 0:1 Манчестер Сити
Идет 42 минута Эвертон 1:2 Ливерпуль
02.12  22:30 Тоттенхэм ... Брентфорд 1.68 3.95 5.2
02.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.16 3.6 3.35
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