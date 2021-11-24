«Челси» рискует потерять основного левого защитника до конца сезона

Как оказалось, матч с «Ювентусом», в котором «Челси» добыл разгромную победу, ознаменовался для лондонцев не только положительными новостями. Дело в том, что английская команда потеряла сразу двух игроков основы, Нголо Канте и Бена Чилвелла - оба получили повреждение по ходу встречи.

Более того, сегодня они должны были пройти медицинское обследование. По информации британского издания The Telegraph, травма Чиллуэла может выбить его из строя до конца сезона.

Вполне вероятно, что игроку понадобится лечь под хирургический нож – у него подозрение на надрыв крестообразных связок колена. Сообщается, что перед Новым Годом футболист снова пройдет различные тесты, которые и решат последующие методы лечения.