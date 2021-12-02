«Челси» всё же одолел «Уотфорд» в бесконечном матче

В самом дебюте матча 15-го тура АПЛ «Уотфорд» - «Челси» случилась незапланированная пауза. Болельщику на трибунах стало плохо, и игру прервали на добрых полчаса. К счастью, любитель футбола в больнице в удовлетворительном состоянии. Матч возобновился, вскоре Мэйсон Маунт зарядил в штангу, а в одном из следующих ворот вколотил мяч в сетку с центра штрафной. «Уотфорд» провел в целом хороший первый тайм, и эффектный гол между ног защитника от Эммануэля Денниса не выглядел случайным.

Эдуар Менди продолжал спасать, а Маунт - обострять, с его передачи Хаким Зиеш забил победный гол - 2:1. «Челси» продолжает лидировать.