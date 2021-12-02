«Челси» всё же одолел «Уотфорд» в бесконечном матче

В самом дебюте матча 15-го тура АПЛ «Уотфорд» - «Челси» случилась незапланированная пауза. Болельщику на трибунах стало плохо, и игру прервали на добрых полчаса. К счастью, любитель футбола в больнице в удовлетворительном состоянии. Матч возобновился, вскоре Мэйсон Маунт зарядил в штангу, а в одном из следующих ворот вколотил мяч в сетку с центра штрафной. «Уотфорд» провел в целом хороший первый тайм, и эффектный гол между ног защитника от Эммануэля Денниса не выглядел случайным.
Эдуар Менди продолжал спасать, а Маунт - обострять, с его передачи Хаким Зиеш забил победный гол - 2:1. «Челси» продолжает лидировать.
Протокол игры
|29' Маунт Мэйсон (0:1)
|(1:1) Деннис Эммануэль 43'
|73' Зиеш Хаким (1:2)
Бахманн Даниэль • Фемения Кико • Трост-Эконг Виллиам • 45'Каткарт Крейг • Масина Адам 13' ( Роуз Дэнни ( 13' ) • 84'Луза Имран 45' 73' ( Куцка Юрай ( 73') • Деннис Эммануэль • Клеверли Том 84' 85' ( Нгакиа Джереми ( 85') • Сиссоко Мусса • Педро Жоао • Кинг Джошуа
Запасные: Гослинг Дэн • Кабаселе Кристиан • Эллиотт Роберт • Флетчер Эшли • Эрнандес Хуан • Туфан Озан
Менди Эдуар • Чалоба Трево 60' ( Зиеш Хаким ( 60' ) • 65'Кристенсен Андреас • Рюдигер Антонио • Аспиликуэта Сесар 69' ( Лукаку Ромелу ( 69') • Лофтус-Чик Рубен • Ньигес Сауль 16' 46' ( Силва Тьяго ( 46') • Алонсо Маркос • 45'Маунт Мэйсон • Пулишич Кристиан • Хаверц Кай
Запасные: Вернер Тимо • Хадсон-Одои Каллум • Сарр Маланг • Баркли Росс • Жоржиньо II • Аррисабалага Кепа
01 декабря. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
Тухель выпустил очень странный состав - Сауль совершенно не вписывается в рисунок игры. Слишком много неточных пасов сегодня.
При этом не классическое английское, а канадское или новозеландское.
На девятой минуте врачи появлялись на поле трижды.
С выходом Лукаку какой либо смысл в атаке закончился и начались навесы на.
Синих чистой водыс отскоком. И кому, 17-му месту...
Осталось скрестить пальцы, что бы все с травмами после сегодняшней игры не вылетели надолго, особенно Менди и Зиеш.