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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» всё же одолел «Уотфорд» в бесконечном матче

02 Декабря 2021 • 01:06 Комментировать (2)
Уотфорд
1:2
Челси
окончен

В самом дебюте матча 15-го тура АПЛ «Уотфорд» - «Челси» случилась незапланированная пауза. Болельщику на трибунах стало плохо, и игру прервали на добрых полчаса. К счастью, любитель футбола в больнице в удовлетворительном состоянии. Матч возобновился, вскоре Мэйсон Маунт зарядил в штангу, а в одном из следующих ворот вколотил мяч в сетку с центра штрафной. «Уотфорд» провел в целом хороший первый тайм, и эффектный гол между ног защитника от Эммануэля Денниса не выглядел случайным.

Эдуар Менди продолжал спасать, а Маунт - обострять, с его передачи Хаким Зиеш забил победный гол - 2:1. «Челси» продолжает лидировать.

Протокол игры  
Уотфорд 1:2 Челси
    29' Маунт Мэйсон (0:1)
(1:1) Деннис Эммануэль 43'    
    73' Зиеш Хаким (1:2)
Бахманн Даниэль Фемения Кико Трост-Эконг Виллиам   45' Каткарт Крейг Масина Адам   13' (Роуз Дэнни (   13'   84') Луза Имран   45'   73' (Куцка Юрай (   73') Деннис Эммануэль Клеверли Том   84'   85' (Нгакиа Джереми (   85') Сиссоко Мусса Педро Жоао Кинг Джошуа
Запасные: Гослинг Дэн Кабаселе Кристиан Эллиотт Роберт Флетчер Эшли Эрнандес Хуан Туфан Озан
Менди Эдуар Чалоба Трево   60' (Зиеш Хаким (   60'   65') Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар   69' (Лукаку Ромелу (   69') Лофтус-Чик Рубен Ньигес Сауль   16'   46' (Силва Тьяго (   46') Алонсо Маркос   45' Маунт Мэйсон Пулишич Кристиан Хаверц Кай
Запасные: Вернер Тимо Хадсон-Одои Каллум Сарр Маланг Баркли Росс Жоржиньо II Аррисабалага Кепа
01 декабря. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).

 

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Челси Уотфорд
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
02 Декабря 2021 в 01:16
АПЛ в полный рост - борьба и физуха на каждом сантиметре поля! Но тем ценнее эта победа!!
Тухель выпустил очень странный состав - Сауль совершенно не вписывается в рисунок игры. Слишком много неточных пасов сегодня.
Bub
02 Декабря 2021 в 01:13
Это был не футбол, а регби.
При этом не классическое английское, а канадское или новозеландское.
На девятой минуте врачи появлялись на поле трижды.
С выходом Лукаку какой либо смысл в атаке закончился и начались навесы на.
Синих чистой водыс отскоком. И кому, 17-му месту...
Осталось скрестить пальцы, что бы все с травмами после сегодняшней игры не вылетели надолго, особенно Менди и Зиеш.
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окончен Саутгемптон 2:2 Лестер
окончен Вест Хэм 1:1 Брайтон
окончен Уотфорд 1:2 Челси
окончен Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли
окончен Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
окончен Эвертон 1:4 Ливерпуль
02.12  22:30 Тоттенхэм ... Брентфорд 1.68 3.95 5.2
02.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.16 3.6 3.35
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