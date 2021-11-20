Тьяго Силва хочет остаться в Европе ещё на год

На днях появлилась информация, что защитник «Челси» Тьяго Силва рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Бразилии. У футболиста летом следующего года заканчивается контракт с клубом, который он еще не продлил.

Однако, известный журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере» написал, что переговоры между руководством и 37-летнем бразильцем начнутся уже в ближайшее время. Согласно источнику, Силва решил еще один сезон провести в Европе, оставшись в лондонской команде.

Также отмечается, что выступлениями игрока довольны как боссы «Челси», так и главный тренер Томас Тухель. К слову, на данный момент «аристократы» возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, выдав серию из ряда удачных матчей.