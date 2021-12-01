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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кроос назвал Жоржиньо одним из лучших полузащитников мира

01 Декабря 2021 • 20:09 Комментировать
Уотфорд
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Челси
8.50 5.70 1.32
Через 0 ч. 52 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопросы журналистов по поводу того, заслуженным ли является попадание в тройку победителей на «Золотой мяч» Жоржиньо. Немей заявил, что очень высоко оценивает уровень своего коллеги по амплуа.

«Вы замечаете все умения футболиста только тогда, когда приходится противостоять ему на футбольном поле. Так было и с Жоржиньо. Считаю, что в последние годы он является одним из лучших полузащитников мира», - подчеркнул Кроос в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, что оба игрока встречались в очном противостоянии несколько месяцев назад в полуфинале Лиги чемпионов – тогда «сливочные» по сумме двух матчей не смогли одолеть английскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Тони Кроос Жоржиньо
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