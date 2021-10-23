Артета – о победе над «Астон Виллой»: «Вот так мы и должны играть»

Вчера «Арсенал» без особых проблем справился с «Астон Виллой» в девятом туре английской Премьер-лиги, вернувшись в верхнюю часть турнирной таблицы. Главный тренер команды Микель Артета прокомментировал выступление своих подопечных.

«Вот так мы и должны играть. Доволен всем. Тем, как держали темп, как прессинговали, как атаковали. Горжусь парнями, нужно продолжать в том же духе. В такой форме можем противостоять лидерам чемпионата», - заверил испанский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Стоит напомнить, что в сентябре Артета находился на грани увольнения, провалив три стартовых тура.