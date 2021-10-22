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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» в событийном матче разобрался с «Астон Виллой»

22 Октября 2021 • 23:59 Комментировать
Арсенал
3:1
Астон Вилла
окончен

«Арсенал» продолжает свою беспроигрышную серию в Премьер-лиге после матча девятого тура с «Астон Виллой». Встреча соседей по нижней части таблицы прошла предсказуемо. «Канониры» контролировали ход игры. В дебюте Пьер-Эмерик Обамеянг, но после фола, а  Томас Парти зарядил в штангу, правда, вскоре исправился и открыл счет. Букайо Сака запорол выход один на один. Голкипер гостей справился и с ударом Обамеянга с 11-метровой отметки, но тот добил мяч. В начале второго тайма в контратаке Эмил Смит-Роу сделал счет разгромным. В концовке свежий Джакоб Рамси отметился голом престижа - 3:1.

«Арсенал» переместился на девятое место, сравнявшись по очками с «МЮ», «Эвертоном» и «Вест Хэмом».

Протокол игры  
Арсенал 3:1 Астон Вилла
(1:0) Парти Томас 23'    
(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 45'    
(3:0) Смит-Роу Эмил 56'    
    82' Рамси Джакоб (3:1)
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тавареш Нуну Сака Букайо Парти Томас Самби Локонга Альберт-Мбойо   45'   73' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   73') Смит-Роу Эмил Ляказетт Александр   68' (Эдегор Мартин (   68') Обамеянг Пьер-Эмерик   66'   90' (Мартинелли Габриэл (   90')
Запасные: Эльнени Мохамед Лено Бернд Пепе Николя Холдинг Роб Колашинац Сеад Седрик Соареш
Мартинес Эмилиано Конса Эзри Туанзебе Аксел   46' (Бэйли Леон (   46') Мингс Тайрон   27' Кэш Мэтти Макгинн Джон   32' Соарес Дуглас   84' Таргетт Мэтт   61' Буэндия Эмилиано   68' (Рамси Джакоб (   68') Ингс Дэнни   77' (Эль-Гази Анвар (   77') Уоткинс Олли   2'
Запасные: Янг Эшли Арчер Камерон Стир Джед Накамба Марвелус Сансон Морган Хаус Кортни
22 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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окончен Арсенал 3:1 Астон Вилла
23.10  14:30 Челси ... Норвич 1.18 7.6 18
23.10  17:00 Саутгемптон ... Бёрнли 2.04 3.5 3.8
23.10  17:00 Кристал Пэлас ... Ньюкасл 2.11 3.4 3.65
23.10  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.14 3.55 3.4
23.10  17:00 Эвертон ... Уотфорд 1.68 3.95 5.2
23.10  19:30 Брайтон ... Манчестер Сити 6.4 4.5 1.51
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