«Арсенал» в событийном матче разобрался с «Астон Виллой»

«Арсенал» продолжает свою беспроигрышную серию в Премьер-лиге после матча девятого тура с «Астон Виллой». Встреча соседей по нижней части таблицы прошла предсказуемо. «Канониры» контролировали ход игры. В дебюте Пьер-Эмерик Обамеянг, но после фола, а Томас Парти зарядил в штангу, правда, вскоре исправился и открыл счет. Букайо Сака запорол выход один на один. Голкипер гостей справился и с ударом Обамеянга с 11-метровой отметки, но тот добил мяч. В начале второго тайма в контратаке Эмил Смит-Роу сделал счет разгромным. В концовке свежий Джакоб Рамси отметился голом престижа - 3:1.
«Арсенал» переместился на девятое место, сравнявшись по очками с «МЮ», «Эвертоном» и «Вест Хэмом».
Протокол игры
|Арсенал
|3:1
|Астон Вилла
|(1:0) Парти Томас 23'
|(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 45'
|(3:0) Смит-Роу Эмил 56'
|82' Рамси Джакоб (3:1)
Ремсдейл Аарон • Томиясу Такэхиро • Уайт Бен • Габриэль дос Сантос • Тавареш Нуну • Сака Букайо • Парти Томас • Самби Локонга Альберт-Мбойо 45' 73' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 73') • Смит-Роу Эмил • Ляказетт Александр 68' ( Эдегор Мартин ( 68') • Обамеянг Пьер-Эмерик 66' 90' ( Мартинелли Габриэл ( 90')
Запасные: Эльнени Мохамед • Лено Бернд • Пепе Николя • Холдинг Роб • Колашинац Сеад • Седрик Соареш
Мартинес Эмилиано • Конса Эзри • Туанзебе Аксел 46' ( Бэйли Леон ( 46') • Мингс Тайрон • 27'Кэш Мэтти • Макгинн Джон • 32'Соарес Дуглас • 84'Таргетт Мэтт • 61'Буэндия Эмилиано 68' ( Рамси Джакоб ( 68') • Ингс Дэнни 77' ( Эль-Гази Анвар ( 77') • Уоткинс Олли 2'
Запасные: Янг Эшли • Арчер Камерон • Стир Джед • Накамба Марвелус • Сансон Морган • Хаус Кортни
22 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).