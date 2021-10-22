«Арсенал» в событийном матче разобрался с «Астон Виллой»

«Арсенал» продолжает свою беспроигрышную серию в Премьер-лиге после матча девятого тура с «Астон Виллой». Встреча соседей по нижней части таблицы прошла предсказуемо. «Канониры» контролировали ход игры. В дебюте Пьер-Эмерик Обамеянг, но после фола, а Томас Парти зарядил в штангу, правда, вскоре исправился и открыл счет. Букайо Сака запорол выход один на один. Голкипер гостей справился и с ударом Обамеянга с 11-метровой отметки, но тот добил мяч. В начале второго тайма в контратаке Эмил Смит-Роу сделал счет разгромным. В концовке свежий Джакоб Рамси отметился голом престижа - 3:1.

«Арсенал» переместился на девятое место, сравнявшись по очками с «МЮ», «Эвертоном» и «Вест Хэмом».