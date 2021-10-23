«Арсенал» продлил беспроигрышную серию до семи матчей

Похоже, дела в лондонском «Арсенале», неудачно стартовавшем в сезоне-2021/2022, налаживаются. Подопечные испанского специалиста Микеля Артеты не проигрывают уже на протяжении семи поединков. На счету «канониров» пять побед и два ничейный результата во всех турнирах.

Отметим, что в пятницу, 22 октября, лондонский коллектив на своем домашнем стадионе принимал бирмингемскую «Астон Виллу» и отпраздновал уверенную «викторию» со счетом 3:1.

После девяти туров английской Премьер-лиги коллектив Микеля Артеты набрал 14 баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.