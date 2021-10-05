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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» составит «Тоттенхэму» конкуренцию за форварда «Астон Виллы» слухи

05 Октября 2021 • 22:20 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
22.10 22:00

Вчера стало известно, что нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма». Сообщалось, что руководство «шпор» видит в игроке потенциальную замену Гарри Кейну, который может покинуть команду в ближайшее время.

Однако, в борьбу за Уоткинса намерен вступить другой столичный клуб, «Арсенал», передает британское изадние The Mirror. «Канониры» тоже изучают возможность подписания форварда, чтобы усилить линию атаки после возможного ухода Александра Ляказетта.

По информации источника, «Астон Вилла» запросит у лондонцев не менее 30 миллионов евро за футболиста, забившего всего лишь один гол в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Астон Вилла Олли Уоткинс
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