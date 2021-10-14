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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Арсенал» может выступать ещё лучше

14 Октября 2021 • 17:27 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
22.10 22:00

Уже на этих выходных возвращается клубный футбол, а главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что ожидает от своих подопечных на этом отрезке сезона.

«Хорошо, что нам удалось немного поправить наше положение. Но, многое еще предстоит улучшить. Приоритетом является результат и набранные очки, нам надо подниматься по турнирной таблице. К счастью, после матчей сборных все игроки вернулись в оптимальных кондициях», - приводит слова испанского специалиста BBC.

Стоит отметить, что после провального старта в АПЛ «канонирам» удалось добыть три победы кряду, а сам Артета удостоился звания лучшего тренера месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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