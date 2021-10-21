Артета допускает возможность продления контракта с Ляказеттом

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением касаемо будущего Александра Ляказетта.

«Его будущее в команде зависит от нескольких факторов. Здесь речь идёт не только о желании самого игрока выступать за клуб. Не стал бы говорить, что всё решено. Не буду ничего исключать, воздержусь от категорических высказываний.

Я не ставлю под сомнение то, как усердно работает Ляказетт. С огромным уважением отношусь к нему и ничто не заставит меня изменить это», - цитирует Артету ESPN.

Напомним, что в прошлом туре французский нападающий «канониров» отличился своим 200-м голом в карьере, поразив ворота «Кристал Пэлас».