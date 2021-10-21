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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета допускает возможность продления контракта с Ляказеттом

21 Октября 2021 • 21:57 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
1.90 3.60 4.05
Через 22 ч. 40 мин.

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением касаемо будущего Александра Ляказетта.

«Его будущее в команде зависит от нескольких факторов. Здесь речь идёт не только о желании самого игрока выступать за клуб. Не стал бы говорить, что всё решено. Не буду ничего исключать, воздержусь от категорических высказываний.

Я не ставлю под сомнение то, как усердно работает Ляказетт. С огромным уважением отношусь к нему и ничто не заставит меня изменить это», - цитирует Артету ESPN.

Напомним, что в прошлом туре французский нападающий «канониров» отличился своим 200-м голом в карьере, поразив ворота «Кристал Пэлас».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Александр Ляказетт
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