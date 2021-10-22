Артета назвал игрока «Арсенала», которого ни в коем случае не хотел бы продавать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о том, что полузащитник Эмиль Смит-Роу мог покинуть команду прошлым летом. Согласно различным слухам, в услугах молодого игрока была заинтересована «Астон Вилла».

Но, испанский специалист опроверг подобный расклад событий. Он заявил, что верит в Смит-Роу и никогда не согласился бы его отпускать. Артета видит в нем будущего лидера «канониров», передает британский таблоид The Sun.

К слову, текущий сезон складывается для 21-летнего хавбека не очень удачно – он отметился всего лишь одним голом и одним ассистом в восьми матчах английской Премьер-лиги.