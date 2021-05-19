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Клопп отметил влияние Ходжсона на его футбол

19 Мая 2021, 17:30,

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон уходит на пенсию после окончания сезона. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил большое влияние, которое на него в свое время оказал английский специалист.

- Мой бывший тренер Вольфганг Франк, внедривший ориентированный на мяч стиль игры в обороне, показывал нам много видео  с Арриго Сакки, а также с Роем Ходжсоном, когда он работал в Швейцарии. Так что я знал о нем задолго до нашего знакомства, но когда с ним впервые пообщался, всё оказалось даже лучше, потому что он очень и очень приятный в общении человек, - заявил Клопп на пресс-конференции перед матчем с «Бёрнли».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Кристал Пэлас, Рой Ходжсон
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