Клопп отметил влияние Ходжсона на его футбол

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон уходит на пенсию после окончания сезона. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил большое влияние, которое на него в свое время оказал английский специалист.

- Мой бывший тренер Вольфганг Франк, внедривший ориентированный на мяч стиль игры в обороне, показывал нам много видео с Арриго Сакки, а также с Роем Ходжсоном, когда он работал в Швейцарии. Так что я знал о нем задолго до нашего знакомства, но когда с ним впервые пообщался, всё оказалось даже лучше, потому что он очень и очень приятный в общении человек, - заявил Клопп на пресс-конференции перед матчем с «Бёрнли».