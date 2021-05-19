Бергкамп - шестой игрок в Зале славы АПЛ

Голландский экс-форвард «Арсенала» Деннис Бергкамп стал шестым членом Зала славы Премьер-лиги. Там он присоединился к своему бывшему одноклубнику Тьерри Анри, а также к Алану Ширеру, Эрику Кантона, Рою Кину и Фрэнку Лэмпарду.

Приход Бергкампа в «Арсенал» из «Интера» в 1995 году стал синонимом трансформации АПЛ, голландец блистал, демонстрируя уникальный уровень технической оснащенности и умением играть в футбол.

В Зал славы включают игроков совместным решением болельщиков и авторитетного жюри. Футболисты-кандидаты должны завершить карьеру до 1 августа 2020 года, к тому же в расчет берется только тот отрезок карьеры, который они провели в Премьер-лиге.