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​«Кристал Пэлас» сообщил об уходе Ходжсона в конце сезона

18 Мая 2021, 13:52,

73-летний Рой Ходжсон покинет тренерский мостик «Кристал Пэлас» по завершению нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Лондонский клуб поблагодарил Ходжсона за его работу. Возглавив «орлов» в сентябре 2017 года, Рой четыре раза подряд удерживал команду в элите английского футбола.

За два тура до финиша чемпионата «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команде осталось сыграть против «Арсенала» дома (19 мая) и против «Ливерпуля» на выезде (23 мая).

Напомним, что слухи связывают «Кристал Пэлас» с Фрэнком Лэмпардом, находящимся без работы с января.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кристал Пэлас, Рой Ходжсон
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