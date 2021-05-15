Основатель Spotify: «Я сделал предложение Кронке о покупке «Арсенала», но им не нужны деньги»

Основатель Spotify Даниэль Эк рассказал, что владельцы «Арсенала» отклонили его предложение о покупке клуба.

«На этой неделе я сделал Кронке и его семье предложение, в котором был прописан пункт, согласно которому болельщики будут владеть клубом. Но мне ответили, что деньги им не нужны. Конечно, с уважением отношусь к их решению, но по-прежнему сохраняю заинтересованность и буду готов вернуться к переговорам, если ситуация изменится», - написал Эк в «Твиттере».

После 36 туров «Арсенал» занимает лишь девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и практически потерял шансы на попадание в еврокубки.