Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Артета похвалил Луиса, уходящего из «Арсенала»

18 Мая 2021, 19:01,

Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета заявил, что был рад сотрудничать с бразильским защитником Давидом Луисом в стане «канониров».

Экс-игрок «ПСЖ» покинет «Арсенал» в конце сезона на правах свободного агента, успев сыграть в 73 матчах с учётом всех турниров.

«Мне посчастливилось работать с ним полтора года. Я думаю, мы отлично поладили и пережили классные моменты вместе. Давид выиграл в футболе всё и заслужил все награды», - поделился эмоциями экс-помощник Гвардиолы в интервью Sky Sports.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Луис провёл в АПЛ 20 матчей, поразив ворота «Лестера» в конце февраля.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Арсенал Лондон, Сборная Бразилии, Микель Артета, Давид Луис
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола