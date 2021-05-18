Артета похвалил Луиса, уходящего из «Арсенала»

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18 Мая 2021, 19:01,
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Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета заявил, что был рад сотрудничать с бразильским защитником Давидом Луисом в стане «канониров».
Экс-игрок «ПСЖ» покинет «Арсенал» в конце сезона на правах свободного агента, успев сыграть в 73 матчах с учётом всех турниров.
«Мне посчастливилось работать с ним полтора года. Я думаю, мы отлично поладили и пережили классные моменты вместе. Давид выиграл в футболе всё и заслужил все награды», - поделился эмоциями экс-помощник Гвардиолы в интервью Sky Sports.
Напомним, что в сезоне 2020/21 Луис провёл в АПЛ 20 матчей, поразив ворота «Лестера» в конце февраля.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Арсенал Лондон, Сборная Бразилии, Микель Артета, Давид Луис