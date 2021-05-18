Артета похвалил Луиса, уходящего из «Арсенала»

Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета заявил, что был рад сотрудничать с бразильским защитником Давидом Луисом в стане «канониров».

Экс-игрок «ПСЖ» покинет «Арсенал» в конце сезона на правах свободного агента, успев сыграть в 73 матчах с учётом всех турниров.

«Мне посчастливилось работать с ним полтора года. Я думаю, мы отлично поладили и пережили классные моменты вместе. Давид выиграл в футболе всё и заслужил все награды», - поделился эмоциями экс-помощник Гвардиолы в интервью Sky Sports.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Луис провёл в АПЛ 20 матчей, поразив ворота «Лестера» в конце февраля.