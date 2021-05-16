«Арсенал» собирается продать Виллиана

Лондонский «Арсенал» ждёт предложений по трансферу Виллиана.

За год в «Арсенале» у бразильского футболиста 25 сыгранных матчей, один забитый мяч и пять голевых передач. Руководство клуба не против расстаться с полузащитником, если получит интересное предложение. Как пишет итальянский журналист Фабрицио Романо, на 32-летнего плеймейкера есть спрос как на европейском рынке, так и в Америке. Прошлым летом Виллиана хотел приобрести Дэвид Бекхэм в «Интер Майами». Ещё два года назад Виллиан был интересен даже мадридскому «Реалу».

Последние семь лет Виллиан выступает в АПЛ - в «Челси» и «Арсенале». До этого в карьере бразильца был махачкалинский «Анжи», донецкий «Шахтёр» и «Коринтианс».