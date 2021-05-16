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«Арсенал» собирается продать Виллиана

16 Мая 2021, 14:46,

Лондонский «Арсенал» ждёт предложений по трансферу Виллиана. 

За год в «Арсенале» у бразильского футболиста 25 сыгранных матчей, один забитый мяч и пять голевых передач. Руководство клуба не против расстаться с полузащитником, если получит интересное предложение. Как пишет итальянский журналист Фабрицио Романо, на 32-летнего плеймейкера есть спрос как на европейском рынке, так и в Америке. Прошлым летом Виллиана хотел приобрести Дэвид Бекхэм в «Интер Майами». Ещё два года назад Виллиан был интересен даже мадридскому «Реалу». 

Последние семь лет Виллиан выступает в АПЛ - в «Челси» и «Арсенале». До этого в карьере бразильца был махачкалинский «Анжи», донецкий «Шахтёр» и «Коринтианс». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Арсенал Лондон, Виллиан
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
16 Мая 2021, 15:06

Скатертью дорога.

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