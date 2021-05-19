«Арсенал» в компенсированное время вырвал победу у «Кристал Пэлас»

В 37-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» играл на выезде против «Кристал Пэлас».

Уже на первых минутах Обамеянг мог открыть счёт, но Гуаита спас свою команду. На 35-й минуте встречи Пепе откликнулся на подачу Тирни и поразил чужие ворота. Интересно, что арбитр дважды обращался к ВАР в первом тайме, оба раз удаление могли получить футболисты хозяев, но всё обошлось жёлтыми карточками. На 62-й минуте встречи Бентеке оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и отправил мяч в сетку. Хозяева, воодушевленные голом, пошли вперёд, но не смогли реализовать несколько моментов, за что в конечном счёте и поплатились. В компенсированное время «Арсенал» забил сразу два гола, сначала отличился Мартинелли после передачи Эдегора, а затем дубль оформил Пепе. 3:1 – уверенная по счёту, но не по игре победа «Арсенала».

Таким образом, «канониры» поднялись на восьмую строчку и сохранили шансы на попадание в еврокубки, а «Кристал Пэлас» расположился в середине турнирной таблице.