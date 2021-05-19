Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» в компенсированное время вырвал победу у «Кристал Пэлас»

19 Мая 2021, 22:59,

В 37-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» играл на выезде против «Кристал Пэлас».

Уже на первых минутах Обамеянг мог открыть счёт, но Гуаита спас свою команду. На 35-й минуте встречи Пепе откликнулся на подачу Тирни и поразил чужие ворота. Интересно, что арбитр дважды обращался к ВАР в первом тайме, оба раз удаление могли получить футболисты хозяев, но всё обошлось жёлтыми карточками. На 62-й минуте встречи Бентеке оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и отправил мяч в сетку. Хозяева, воодушевленные голом, пошли вперёд, но не смогли реализовать несколько моментов, за что в конечном счёте и поплатились. В компенсированное время «Арсенал» забил сразу два гола, сначала отличился Мартинелли после передачи Эдегора, а затем дубль оформил Пепе. 3:1 – уверенная по счёту, но не по игре победа «Арсенала».

Таким образом, «канониры» поднялись на восьмую строчку и сохранили шансы на попадание в еврокубки, а «Кристал Пэлас» расположился в середине турнирной таблице.

 
Кристал Пэлас 1:3 Арсенал
    35' Пепе Николя (0:1)
(1:1) Бентеке Кристиан 62'    
    90' Пепе Николя (1:3)
    90' Мартинелли Габриэл (1:2)
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Томкинс Джеймс Кэхилл Гари Митчелл Тайрик Куйяте Шейку Маккарти Джеймс   82' (Ридевальд Жайро (   82') Шлупп Джеффри   5' Таунсенд Андрос Бентеке Кристиан   37'   79' (Айю Джордан (   79') Заха Уилфрид
Запасные: Jesuran Rak-Sakyi Бачуайи Миши Батлэнд Джек Келли Мартин Клайн Натаниэль Матета Жан-Филипп Ван Анхольт Патрик
Лено Бернд Чамберс Калум Холдинг Роб Габриэль дос Сантос Тирни Киран   78' (Джака Гранит (   78') Парти Томас   78' (Мартинелли Габриэл (   78') Эльнени Мохамед   37' Пепе Николя Смит-Роу Эмил Сака Букайо   65' (Эдегор Мартин (   65') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мари Пабло Ляказетт Александр Райан Мэтт Себальос Дани Седрик Соареш Виллиан Боргес
19 мая. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Кристал Пэлас
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