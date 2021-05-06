Агент Клоппа ответил на вопрос о будущем своего клиента

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06 Мая 2021, 20:29,
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Агент Марк Косицке, представляющий интересы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
«Клопп абсолютно точно останется в «Ливерпуле», тут даже нечего обсуждать», - цитирует Косицке Sky Sports Germany.
Отмечается, что представитель немецкого специалиста отказался обсуждать детали контракта Клоппа с «Ливерпулем».
Сезон складывается для «Ливерпуля» далеко не самым лучшим образом, подопечные Клоппа набрали 54 очка в 33 турах и расположились лишь на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Напомним, что Клопп возглавил «Ливрепуль» в 2015 году.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп