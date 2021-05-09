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«Ливерпуль» всё же обыграл «Саутгемптон»

09 Мая 2021, 00:12,

В заключительном субботнем матче 35-го тура Премьер-лиги «Ливерпулю» пришлось непросто в домашней игре с «Саутгемптоном». «Святые» создали не меньше моментов, чем прошлогодний чемпион и вполне могли претендовать на очки. Тем не менее, «красные» реализовали свои моменты. Джорджиньо Вейналдум после подачи углового направил мяч в перекладину. В следующем затяжном выпаде Мохамед Салах набросил мяч на голову Садио Мане, который и открыл счет. Следующего гола пришлось ждать больше часа - Роберто Фирмино отобрал мяч у защитника и снабдил им Тьяго Алькантару который поставил точку ударом почти от линии штрафной.

Победа 2:0 позволила «Ливерпуль» обойти «Тоттенхэм» и оказаться на шестом месте.

Протокол игры  
Ливерпуль 2:0 Саутгемптон
(1:0) Мане Садио 31'    
(2:0) Алькантара Тьяго 90'    
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Филлипс Натаниэль Уильямс Рис III Робертсон Эндрю Алькантара Тьяго Фабиньо Энрике Вейналдум Джорджиньо Салах Мохамед   87' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   87') Жота Диогу   79' (Фирмино Роберто (   79') Мане Садио   90' (Джонс Кёртис (   90')
Запасные: Вудбёрн Бенджамин Шакири Джердан Куметио Билли Уильямс Неко Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель
Форстер Фрейзер Уокер-Питерс Кайл Беднарек Ян Вестергор Янник Стивенс Джек Уолкотт Тео   66' (Диалло Ибраима (   66') Уорд-Праус Джеймс Армстронг Стюарт Редмонд Натан   61' Адамс Че   79' (Дженепо Мусса (   79') Телла Нейтан   66' (Обафеми Майкл (   66')
Запасные: Маккарти Алекс Янкевиц Александр Н'Лундулу Даниэл Салису Мохаммед Ферри Уилл Рамсей Кейн
08 мая. Стадион "Энфилд".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Саутгемптон
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Комментарии (1)
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0
Element-22
09 Мая 2021, 00:27

такие два разных тайма... в первом - постоянное напряжение у ворот Форстера, моментов на пару-тройку голов, во втором - сплошной ватокат... как будто подменили. куда-то пропал у Ливерпуля инстинкт убийцы. вроде и игроки те же, и тренер тот же, а психологически выглядят совсем иначе. выгорели?... вполне могла быть третья подряд ничья 1:1 с пропущенным голом в конце, но сегодня повезло. удачи в борьбе с лисами.

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