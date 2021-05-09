«Ливерпуль» всё же обыграл «Саутгемптон»

В заключительном субботнем матче 35-го тура Премьер-лиги «Ливерпулю» пришлось непросто в домашней игре с «Саутгемптоном». «Святые» создали не меньше моментов, чем прошлогодний чемпион и вполне могли претендовать на очки. Тем не менее, «красные» реализовали свои моменты. Джорджиньо Вейналдум после подачи углового направил мяч в перекладину. В следующем затяжном выпаде Мохамед Салах набросил мяч на голову Садио Мане, который и открыл счет. Следующего гола пришлось ждать больше часа - Роберто Фирмино отобрал мяч у защитника и снабдил им Тьяго Алькантару который поставил точку ударом почти от линии штрафной.

Победа 2:0 позволила «Ливерпуль» обойти «Тоттенхэм» и оказаться на шестом месте.