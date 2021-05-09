«Ливерпуль» всё же обыграл «Саутгемптон»

|
09 Мая 2021, 00:12,
|
|
В заключительном субботнем матче 35-го тура Премьер-лиги «Ливерпулю» пришлось непросто в домашней игре с «Саутгемптоном». «Святые» создали не меньше моментов, чем прошлогодний чемпион и вполне могли претендовать на очки. Тем не менее, «красные» реализовали свои моменты. Джорджиньо Вейналдум после подачи углового направил мяч в перекладину. В следующем затяжном выпаде Мохамед Салах набросил мяч на голову Садио Мане, который и открыл счет. Следующего гола пришлось ждать больше часа - Роберто Фирмино отобрал мяч у защитника и снабдил им Тьяго Алькантару который поставил точку ударом почти от линии штрафной.
Победа 2:0 позволила «Ливерпуль» обойти «Тоттенхэм» и оказаться на шестом месте.
Протокол игры
|Ливерпуль
|2:0
|Саутгемптон
|(1:0) Мане Садио 31'
|(2:0) Алькантара Тьяго 90'
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Филлипс Натаниэль • Уильямс Рис III • Робертсон Эндрю • Алькантара Тьяго • Фабиньо Энрике • Вейналдум Джорджиньо • Салах Мохамед 87' ( Окслейд-Чемберлен Алекс ( 87') • Жота Диогу 79' ( Фирмино Роберто ( 79') • Мане Садио 90' ( Джонс Кёртис ( 90')
Запасные: Вудбёрн Бенджамин • Шакири Джердан • Куметио Билли • Уильямс Неко • Цимикас Костас • Адриан Сан-Мигель
Форстер Фрейзер • Уокер-Питерс Кайл • Беднарек Ян • Вестергор Янник • Стивенс Джек • Уолкотт Тео 66' ( Диалло Ибраима ( 66') • Уорд-Праус Джеймс • Армстронг Стюарт • Редмонд Натан • 61'Адамс Че 79' ( Дженепо Мусса ( 79') • Телла Нейтан 66' ( Обафеми Майкл ( 66')
Запасные: Маккарти Алекс • Янкевиц Александр • Н'Лундулу Даниэл • Салису Мохаммед • Ферри Уилл • Рамсей Кейн
08 мая. Стадион "Энфилд".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Саутгемптон
такие два разных тайма... в первом - постоянное напряжение у ворот Форстера, моментов на пару-тройку голов, во втором - сплошной ватокат... как будто подменили. куда-то пропал у Ливерпуля инстинкт убийцы. вроде и игроки те же, и тренер тот же, а психологически выглядят совсем иначе. выгорели?... вполне могла быть третья подряд ничья 1:1 с пропущенным голом в конце, но сегодня повезло. удачи в борьбе с лисами.