Клопп: «Не уверен, что у нас ещё есть шансы на попадание в топ-4»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не верит, что его команде удастся побороться за первую четвёрку английской Премьер-лиги.

«Я не уверен, что у нас ещё есть шансы на попадание в топ-4, но мы будем стараться, если у нас появится возможность, то мы воспользуемся ею.

Были ли у нас изначально шансы на попадание в топ-4? Да, конечно, в определенных матчах мы должны были добиться большего, но травмы сильно подкосили нас», - цитирует Клоппа BBC.

«Ливерпуль» набрал 54 очка в 33 турах и расположился на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставание от идущего четвёртым «Челси» составляет семь зачетных баллов, при этом подопечные Клоппа имеют игру в запасе.