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​«Ливерпуль» начнёт переговоры с ван Дейком о новом контракте

07 Мая 2021, 15:37,

«Ливерпуль» собирается начать переговоры с защитником команды Виргилом ван Дейком о новом долгосрочном контракте. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на собственные источники.

Заработная плата ван Дейка после подписания нового трудового соглашения может вырасти со 125 до 200 тысяч фунтов (230 тысяч евро) в неделю.

В настоящий момент Виргил ван Дейк восстанавливается после тяжёлой травмы колена, полученной ещё осенью в мерсисайдском дерби против «Эвертона». Тогда травму ван Дейку нанёс голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Виргил Ван Дейк
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