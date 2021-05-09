​Тьяго: «Ливерпуль» продолжает бороться за маленькое чудо»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара дал комментарий после победы над «Саутгемптоном» (2:0). Второй гол мерсисайдской команды на свой счёт записал как раз Тьяго. Для футболиста это был дебютный гол за «Ливерпуль».

«Мы должны бороться до конца за свой шанс. Забить гол – потрясающее чувство, но самое главное – три очка. Мы продолжаем бороться за маленькое чудо. Мы растранжирили много очков, но окно ещё открыто. Постараемся попасть в него», - сказал Тьяго Sky Sports.

«Ливерпуль» на 6 очков отстаёт от зоны Лиги чемпионов, имея игру в запасе. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт 13 мая против «Манчестер Юнайтед».