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​Клопп оценил шансы «Ливерпуля» попасть в Лигу чемпионов

09 Мая 2021, 09:26,

После субботней победы над «Саутгемптоном» (2:0) отставание «Ливерпуля» от зоны Лиги чемпионов сократилось до 6 очков при игре в запасе. Мерсисайдцам до конца чемпионата осталось сыграть против «Манчестер Юнайтед», «Вест Бромвича», «Бёрнли» и «Кристал Пэлас». Шансы команды финишировать в топ-4 оценил тренер Юрген Клопп.

«Хватит ли нам четырёх побед для финиша в зоне Лиги чемпионов? Да. Думаю, если мы выиграем четыре матча, этого будет достаточно. Но это большое «если».

В четверг мы играем с «Манчестер Юнайтед». Знаю, что у них безумный график, но у них есть широкий состав для ротации. Против других соперников тоже будет сложно», - сказал Клопп Sky Sports.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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